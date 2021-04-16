Плохой ремонт и тюрьма поблизости. Риелтор назвал причины сбить стоимость аренды жилья

Президент Российской гильдии риелторов Игорь Горский назвал способы сбить стоимость аренды квартиры. По его словам, в этом деле иногда помогает умение драться, сообщил сайт NEWS.ru.

«Вы зашли в парадную, она там вся раскуроченная, расписанная чем-то. Говорите: «Слушайте, здесь просто опасно находиться, но я такой крутой каратист, я все равно готов жить в этой парадной, искать себе приключения, но цена должна быть поменьше, я тут по вечерам тренироваться буду», — привел пример эксперт.

Помимо прочего, причиной для скидки на арендную плату может стать нахождение квартиры рядом с тюрьмой, плохой ремонт или расположение жилья на первом и последнем этажах. Также фактором для уменьшения стоимости за съем жилья является близость с промышленными зонами.