Деньги 15 февраля 2024, 13:32 Плату за ЖКУ в России предложили привязать к доходу семьи Депутат Харитонов предложил ограничить плату за ЖКУ на уровне 10% дохода семьи

Читать 360tv в

В России предложили законодательно ограничить размер платы за жилищно-коммунальные услуги на уровне 10% совокупного дохода семьи. Депутат Госдумы, кандидат в президенты Николай Харитонов сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Коммунист поднял тему тарифов на встрече с избирателями в Екатеринбурге. По его подсчетам, в среднем россияне отдавали до четверти своих доходов на оплату ЖКУ. Николай Харитонов заявил, что в некоторых случаях приходилось выбирать — купить еду или заплатить за жилье.

Реклама

«КПРФ постоянно на всех уровнях поднимает вопрос законодательного ограничения тарифов ЖКХ. Мы предлагаем законодательно ограничить плату за ЖКХ до 10% совокупного дохода семьи», — сказал он.

Политик не уточнил механизм ограничения. В Госдуме уже предлагали отменить банковскую комиссию при оплате ЖКУ и привязать начисления за вывоз мусора к фактическому объему отходов, сообщили «Известия». Депутаты советовали россиянам ради экономии отключить радиоточку и перейти на двухтарифный счетчик электричества.