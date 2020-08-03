Плату за вывоз мусора могут снизить благодаря единому реестру

В Общероссийском народном фронте рассказали изданию, что договорились с «Российским экологическим оператором» (РЭО) о единой классификации. Она поможет избежать ситуации, при которой схожие объекты отнесены к различным категориям.

Также оператор дополнит схему «перспективными логистическими потоками, расчетами снижения тарифов для населения от межрегионального взаимодействия», рассказал эксперт тематической площадки «Экология» ОНФ Александр Коган.

Под оптимизацией логистики, как заявили в пресс-службе Абрамченко, понимается, например, совместное строительство одного объекта несколькими регионами.

Мусорная реформа стартовала в 2019 году. Ее итогом должно стать введение раздельного сбора отходов и увеличение объема переработки мусора.