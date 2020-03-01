Плату за отопление могут пересчитать из-за теплой зимы

Речь идет только о тех областях, в которых платежи начисляются равномерно в течение всего года. Нормы там устанавливают, исходя из среднемесячного объема потребления.

«В случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке», — уточнили в министерстве.

Если оплату за ЖКХ начисляют по общедомовым счетчикам, то возврата денег ждать не стоит.

По данным издания, в регионах уже начали заявлять о пересмотре платы за отопление. В Москве из-за этого «в определенные месяцы» удастся сэкономить примерно 200 рублей. В мэрии рассказали, что из-за аномально теплой зимы в столице в этом сезоне израсходовали на 20% меньше тепла и газа.

1 июля 2020 года плата за коммунальные услуги вырастет. В среднем по стране рост составит 4%. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить ежегодно.

В этом году зима в Москве стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений.