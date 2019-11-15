«Платон» за четыре года пополнил бюджет на 90 млрд рублей

«Федеральный бюджет за четыре года пополнился благодаря «Платону» на 90 миллиардов рублей», — говорится в сообщении ведомства. На эти средства, как отмечается в заявлении, уже отремонтировано свыше 2,7 тысячи километров самых проблемных дорог, находящихся в 40 городах и субъектах, а также более 30 мостов в 19 российских регионах.

«Платон» аккумулирует огромный объем ежесекундно обновляющихся данных о структуре рынка грузоперевозок, что делает систему одной из важнейших составляющих построения масштабной цифровой платформы», — отметил глава Минтранса Евгений Дитрих. Он также добавил, что такая платформа позволяет прогнозировать тренды и направления развития транспортной отрасли.

«Платон» (плата за тоны) — система взимания платы с большегрузов в счет вреда федеральным дорогам была запущена в 2015 году. За четыре года работы системы в ней зарегистрировались свыше полумиллиона грузоперевозчиков, а также 1,25 миллиона транспортных средств.