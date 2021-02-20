Крупнейшие банки России стали меньше платить правлению

Центробанк рекомендовал финансовым организациям уменьшить объемы вознаграждений правлению. Крупнейшие банки прислушались и сократили размеры зарплат и премий.

Объемы вознаграждения членам правления банки уменьшили в 2020 году, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на ежеквартальные отчеты по ценным бумагам. Вознаграждения включают в себя как зарплату, так и премии. Среди 15 крупнейших финансовых организаций снижение от 5,7 до 48,03%.

В ВТБ и Совкомбанке на фоне пандемии сократили премии. В Сбербанке правление получило 5,9 миллиарда рублей вместо 6,3 миллиарда рублей, выплаченных в 2019 году. При этом сократились и обязательства по долгосрочному вознаграждению — 3,7 миллиарда рублей против 3,8 миллиарда рублей.

«Выплаты дивидендов и значительных бонусов должны происходить после стабилизации ситуации в экономике и отказа банков от льготных возможностей, представленных Банком России, — отметил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Выплаты правлению выросли только у двух банков — РСХБ и Альфа-банка. Участники стали получать больше на 26,5% и 7,5% соответственно. В Альфа-банке такие цифры объяснили увеличением состава правления.