Деньги 12 июля 2023, 00:12 Платежный баланс России ушел в минус впервые за три года Платежный баланс России ушел в минус впервые с августа 2020 года РИА «Новости»

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В первом полугодии профицит текущего счета платежного баланса составил 20,2 миллиарда долларов, следует из данных Центробанка. Однако сальдо текущих операций в июне оказалось отрицательным, уйдя в минус на 1,4 миллиарда долларов. В последний раз подобное фиксировали в августе 2020 года, тогда дефицит счета текущих операций зафиксировали на том же уровне.

«На совокупный дефицит первичных доходов во втором квартале 2023 года оказывало влияние объявление дивидендов российскими компаниями», — объяснили ситуацию в пресс-службе регулятора.

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Там добавили, что отрицательное сальдо оказало влияние и сезонное увеличение суммы исходящих личных трансфертов. По данным ЦБ, подобную ситуацию уже наблюдали в аналогичные периоды прошлых лет «при неблагоприятной ценовой конъюнктуре» отечественного экспорта.

Депутаты Госдумы приняли законопроект о цифровом рубле во втором и третьем чтениях. Инициаторами документа стали парламентарии во главе с главой думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.