Деньги 23 августа 2023, 13:44 Платежная единица БРИКС снизит уязвимость объединения — президент Бразилии Лула да Силва: общая платежная единица БРИКС снизит уязвимость объединения Cfoto/KeystonePressAgency/globallookpress

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Общая платежная единица для торговли и инвестирования между входящими в БРИКС государствами уменьшит уязвимость союза на мировых финансовых рынках. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на пленарной сессии саммита БРИКС, сообщил ТАСС.

По словам бразильского лидера, объединение может предложить собственные альтернативы адекватного финансирования через Новый банк развития. Эти альтернативы будут отвечать потребностям Глобального Юга, отметил Лула да Силва.

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«Создание общей платежной единицы для торговых транзакций и инвестиций между странами БРИКС расширит перечень доступных нам платежных опций и снизит нашу уязвимость», — указал президент Бразилии.

Экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев пояснил «360», что в случае с платежной единицей БРИКС, которая станет альтернативой доллару, речь, скорее всего, не будет идти о полноценных деньгах. По мнению специалиста, изменения коснутся только внешней торговли.