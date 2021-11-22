Российские банки повысили ставки по кредитам для своих клиентов по стандартным ипотечным программам. В целом повышение составило 0,4 — 1процентный пункт. Данными мониторинга маркетингового агентства Marcs поделился ТАСС.

Поступить таким образом кредитные организации решили только с кредитами по базовым программам. Платежи по льготной ипотеке остались прежними, а в некоторых банках их размер даже снизился.

Так, о повышении ставок объявили Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Райффайзенбанк и «Абсолют банк». Однако, все те же финансовые организации упростили условия для своих клиентов-льготников.

Такие изменения могут быть связаны с решением Банка России поднять ключевую ставку на 3,25 процентного пункта — до 7,5% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина объясняла, что такие меры не делают ипотеку менее доступной, а наоборот сдерживают рост размеров выплат.