Платежи по ипотеке, оформленной до повышения ставки, останутся на уровне февраля

Платежи россиян по ипотеке, оформленной до повышения ключевой ставки ЦБ до 20%, останутся на уровне конца февраля. Об этом в ходе совещания с президента РФ Владимира Путина сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передал ТАСС.

Глава кабмина рассказал о мерах поддержки, которые подготовило правительство.

«Платежи физических лиц по ипотечным кредитам, оформленным до изменения ключевой ставки, и вовсе останутся на уровне по состоянию на конец февраля», — заявил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что сейчас очень важно поддержать простых людей. Он напомнил, что уже подписано постановление о максимальном размере займов, при которых россияне до конца сентября могут обратиться в банки для предоставления кредитных каникул. Такая возможность есть у тех, чей средний доход упал на 30% по сравнению с прошлым годом.

Мишустин добавил, что особое внимание уделили рынку труда, чтобы помочь тем, кто хочет трудоустроиться. Глава кабмина отметил, что обратиться в центры занятости могут не только безработные, но и те, кому грозит увольнение.