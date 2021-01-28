Россияне за два года перевели через систему быстрых платежей триллион рублей

С января 2019 года, момента запуска системы быстрых платежей (СБП), россияне сделали 130 миллиона переводов на общую сумму около триллиона рублей. В прошлом году эти показатели выросли в 18 и 14 раз соответственно.

Об этом газете «Известия» сообщили в Центробанке России. Услугами СБП воспользовались 15 миллионов человек, а доля системы в общем количестве межбанковских переводов выросла с 1,4% до 15%.

С 1 мая 2020 года за перечисление средств на сумму ниже 100 тысяч рублей комиссия не взимается. Доступность услуги и скорость перевода денег привлекает к системе все больше потребителей.

Сейчас в СБП подключены 211 финансовых организаций. Вполне возможно, что СБП со временем станет полноценной альтернативой платежным терминалам.

Пока, по словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова, не все россияне могут отсканировать QR-код и отправить деньги продавцу. Системе также не хватает сценариев. Покупки в Сети чаще всего делаются со смартфона и пользователю попросту нечем просканировать QR на экране. Соколов заявил, что бизнес нуждается в оплате по сценарию подписки, чтобы не подтверждать операцию каждый раз.

Перевести деньги с помощью СБП можно круглосуточно без выходных и праздничных дней. С суммы больше 100 тысяч рублей будет удержана комиссия размером 0,5%, но не больше 1,5 тысяч рублей. Активировать систему можно в своем банковском приложении в разделе «переводы».