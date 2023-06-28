Деньги 28 июня 2023, 13:26 Планку зарплат для полных соцвзносов в России предложили поднять Социальный фонд предложил поднять планку зарплат для полных соцвзносов до 200 тысяч рублей РИА «Новости»

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В России могут поднять предельную величину базы для начисления страховых взносов, следует из проекта бюджета Социального фонда, с которым ознакомились журналисты РБК. К 2026 году уровень зарплат, подпадающих под эти взносы по ставке 30%, превысит 200 тысяч рублей в месяц.

Предельная величина базы для начисления взносов увеличится на 26% за три года, отметило издание. Нормы прописали в проекта бюджета Социального фонда на 2024 год, а также плановый период 2025–2026 годов.

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В 2024 году годовая заплата россиян составит 2,12 миллиона рублей, что предполагает месячную зарплату в размере 177 тысяч. Спустя год база составит уже 2,267 миллиона рублей (до 189 тысяч рублей в месяц), а в 2026-м — увеличится до 2,417 миллиона — это 201 тысяча рублей в месяц. Учитывая резкий рост в 2023 году (на 22,5%), предельная база вырастет в полтора раза (с 2022-го по 2026-й).

Ранее депутаты от ЛДПР разработали законопроект, предполагающий отмену НДФЛ для россиян, зарабатывающих меньше 30 тысяч в месяц. Поправки предложили внести в Налоговый кодекс.