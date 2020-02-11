    11 февраля 2020, 05:19

    Борьба с бедностью и льготы для нефтянки. Счетная палата опубликовала план проверок на 2020 год

    Кирилл Фролов

    Счетная палата опубликовала план проверок на 2020 год. Приоритетом назван контроль за достижением целей из майского указа Владимира Путина, в том числе рост реальных доходов и снижение уровня бедности.
    Борьба с бедностью и льготы для нефтянки. Счетная палата опубликовала план проверок на 2020 год

    При планировании проверок аудиторы перейдут к риск-ориентированному подходу, отметил «Коммерсант». Они проанализируют проблемные области в конкретной отрасли и, исходя из этого, составят план по контролю.

    В списке проверок появились новые ключевые тематики, сообщил РБК. Это, например, «Льготы в нефтегазовом секторе» (палата оценит эффективность льгот при уплате налога на добычу полезных ископаемых и налога на добавленный доход) и «Неуспешные школьники» (проанализирует эффективность работы государства с такими учениками).

    Согласно плану мероприятий, проверки пройдут в «Газпроме», «Ростехе», «Росатоме», «Россетях», «Ростелекоме», «Почте России» и других компаниях. Также Счетная палата проверит ВЭБ.РФ, «Роскосмос» и Росавтодор.

    Палата изучит эксперимент с налогообложением самозанятых и выяснит, как выполняется программа по развитию стадионов, построенных к чемпионату мира по футболу 2018 года.