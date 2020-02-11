Борьба с бедностью и льготы для нефтянки. Счетная палата опубликовала план проверок на 2020 год

При планировании проверок аудиторы перейдут к риск-ориентированному подходу, отметил «Коммерсант». Они проанализируют проблемные области в конкретной отрасли и, исходя из этого, составят план по контролю.

В списке проверок появились новые ключевые тематики, сообщил РБК. Это, например, «Льготы в нефтегазовом секторе» (палата оценит эффективность льгот при уплате налога на добычу полезных ископаемых и налога на добавленный доход) и «Неуспешные школьники» (проанализирует эффективность работы государства с такими учениками).

Согласно плану мероприятий, проверки пройдут в «Газпроме», «Ростехе», «Росатоме», «Россетях», «Ростелекоме», «Почте России» и других компаниях. Также Счетная палата проверит ВЭБ.РФ, «Роскосмос» и Росавтодор.

Палата изучит эксперимент с налогообложением самозанятых и выяснит, как выполняется программа по развитию стадионов, построенных к чемпионату мира по футболу 2018 года.