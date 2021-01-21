План индексации пенсий работающим пенсионерам представят до 1 февраля

Он пояснил, что сейчас ведомство разрабатывает различные варианты по изменению суммы выплат.

«Правительство Российской Федерации в лице Минтруда и заинтересованных федеральных органов обеспечит представление доклада с предложениями в отношении работающих пенсионеров к 1 февраля текущего года», — заявил Пудов.

Поручение правительству о решении вопроса индексации пенсий работающим россиянам дал президент Владимир Путин по итогам большой пресс-конференции. Глава государства установил, что документ нужно разработать до 1 февраля. Ответственным он назначил премьер-министра России Михаила Мишустина.

В конце прошлого года Путин встретился с председателем Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым. В ходе разговора российский лидер отметил, что в вопросе отказа от повышения пенсий работающим пенсионерам есть элемент несправедливости. Он пообещал, что решит этот вопрос.

Индексации пенсий работающим пенсионерам прекратились 1 января 2016 года. От них отказались, чтобы сократить дефицит в Пенсионном фонде.