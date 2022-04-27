Курс евро к доллару обновил пятилетний минимум

Европейская валюта теряет свои позиции на биржевом рынке. В ходе торгов в среду, 27 апреля, курс евро опустился ниже 1,06 доллара впервые с апреля 2017 года. Как сообщило агентство «Прайм», инвесторы сбрасывают евро на фоне опасений вокруг энергетического кризиса.

По последним данным, в ходе торгов евро опустился до 1,061 доллара. При этом американская валюта продолжает укрепляться.

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов заявил, это связано с замедлением экономического роста в Китае и Европе. Инвесторы начали перекладывать свои активы в доллар на фоне повышения процентных ставок в США.

Ослабление евро произошло после заявлений о прекращении поставок российского газа в Польшу и Болгарию. Как отметили в Газпроме, европейские страны просрочили оплату последней поставки, которая истекла 26 апреля. Провести платеж необходимо было по новым правилам через валютный счет в «Газпромбанке», который конвертирует поступления в рублях.