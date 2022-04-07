«Пятерочка», «Карусель» и «Перекресток» отменили лимиты на продажу в одни руки

В магазинах «Пятерочка», «Карусель» и «Перекресток» после снижения ажиотажного спроса отменили почти все ограничения продажи товаров в одни руки. Об этом сообщили в X5 Group, написал «Интерфакс».

Ограничения вводились в марте, когда резко вырос спрос. Все торговые сети X5 мониторили динамику спроса. Многие закупали большие объемы товара, чтобы потом перепродать.

Устанавливали в том числе лимиты на продажу сахара, гречки и риса. Меры дали плоды. Спрос постепенно снижался в течение марта. А в ряде регионов неделя к неделе показатели уменьшались на десятки процентов, отметили в X5. Например, 5 апреля спрос на гречку был втрое ниже пиковых значений начала марта, на сахар — меньше в четыре раза, на соль — меньше в 3,5 раза.

Запасы продукции при этом увеличились и на распределительных центрах, и в магазинах.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в конце марта заявила, что запасов сахара в России хватит до нового урожая в сентябре. Правительство также запретило вывозить его из страны. Она подтвердила, что в первые две недели марта действительно был ажиотажный спрос.