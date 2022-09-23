Ирина Мягкова озвучила аудиопьесу «Станция Молочная» | 360°

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Viber Ирина Мягкова озвучила аудиопьесу «Станция Молочная» «Пятерочка» и комик Ирина Мягкова создали для соцсетей аудиопьесу «Станция Молочная» пресс-служба «Пятерочки»

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Торговая сеть «Пятерочка» вместе с известным стендап-комиком Ириной Мягковой запустили совместную digital-пьесу «Станция Молочная». Проект предлагает отвлечься от ежедневной суеты и погрузиться в атмосферу путешествия на поезде по живописным местам. Проект был создан для продвижения бренда «Станция Молочная», который представлен эксклюзивно в магазинах «Пятерочка» по всей России широкой линейкой молочных продуктов: молоко, кефир, творог, сливки и многое другое.

Фрагменты пьесы с середины сентября в формате небольших аудиосообщений выкладывают в специально созданном Telegram-канале. Сюжет разворачивается в поезде, на перроне и непосредственно на «Станции Молочной».

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Слушателям расскажут забавные истории, с помощью которых можно будет перенестись в прекрасную атмосферу путешествия в поезде. Всего в пьесе 17 фрагментов, каждый из них является самостоятельным произведением, поэтому их можно будет слушать в любом порядке.

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Аудиопьеса включает в себя музыкальные фрагменты, джинглы, текстовые анонсы и гифки, которые раскрывают содержание каждого фрагмента. Также пользователям Сети продемонстрируют продукты «Станции Молочной».

К промокампании присоединится также и социальная сеть «ВКонтакте». В ней примут участие популярные сообщества и блогеры.

Аудиовизуальный проект в Telegram и VK позволит погрузиться в атмосферу путешествия на поезде по живописным местам. Фото: пресс-служба «Пятерочки» Фото: пресс-служба «Пятерочки»

Автором сценария аудиопьесы стала сценарист Татьяна Филимонова, которая была креативным продюсером шоу «Ты — топ-модель» на ТНТ и одним из создателей документального кино о Московском планетарии. Идеальным кандидатом для озвучки стала Ирина Мягкова, создатель и креативный продюсер проекта «Женский стендап» на телеканале ТНТ. Ее популярный образ, близость целевой аудитории и яркая манера повествования позволяют необычно, но очень естественно показать каждый продукт бренда в аудиозарисовках.

С помощью коротких глав мы хотим отвлечь аудиторию от ежедневной рутины и пригласить их в расслабляющее путешествие. Слушатель сможет присоединиться к нам в любой момент времени: на работе, в пробке или в магазине. В аудиоспектакль будут встроены продукты торговой марки «Станция Молочная». Через рассказы героев слушатели смогут больше узнать про наш бренд и его историю Татьяна Дорофеева начальник управления продуктового маркетинга собственных торговых марок (СТМ).

Развитие «Станции Молочной» и собственных торговых марок в целом — стратегический приоритет торговой сети. Основные преимущества СТМ — уникальное предложение ассортимента высокого качества по доступным ценам. Ассортимент СТМ в «Пятерочке» насчитывает более 2800 позиций и около 80 торговых марок во всех ценовых сегментах. Торговая сеть планомерно наращивает долю товаров собственных торговых марок.

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