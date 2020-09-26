Пятая часть должников возобновляет выплаты после визита коллектора

Через несколько дней после первого звонка коллектора оплата поступает от 15% банковских клиентов и 10% клиентов микро-финансовых организаций (МФО). Личные визиты показывают еще большую результативность.

Об этом сказано в исследование компании IDF Eurasia, на которое ссылается ТАСС.

«16% банковских должников вносят оплату только после того, как представитель коллектора нанесет им личный визит и передаст на руки уведомление о том, что за заемщиком числится задолженность. Среди должников МФО данный показатель оказался выше — 20%», — сказано в документе.

Для возврата к платежам 48% банковских и 57% должников МФО требуются звонки, заказные письма, смс-сообщения или обращения через соцсети и мессенджеры.

Сообщение о возможном судебном разбирательстве мотивирует возобновить выплаты 14% банковских клиентов и 8% должников по микрозаймам.

Самостоятельно погашают задолженности после просрочки для улучшения кредитной истории 7% должников банков. Среди должников МФО — 5%.

Генеральный директор ID Collect (входит в IDF Eurasia) Александр Васильев отметил, что для достижения результата с каждым вторым должником следует связываться любым доступным способом.

«Стоит отметить, что здесь также сказалось влияние пандемии и самоизоляции, на фоне которых люди стали решать больше своих потребностей в онлайне, и взаимодействие с коллекторами здесь не стало исключением», — уточнил Васильев.

В исследовании участвовал восемь тысяч человек, использовались данные клиентов банков и МФО, с которыми взаимодействовали крупнейшие коллекторские агентства из топ-15 России.

В конце августа депутаты Госдумы предложили ужесточить ответственность за незаконную коллекторскую деятельность вплоть до пяти лет лишения свободы.