Пивоваренная AB InBev Efes сообщила о замедлении темпа продаж в России

Пивоваренная компания AB InBev Efes показала положительную динамику продаж в первом квартале, но потом последовало замедление. Об этом заявили в пресс-службе компании.

«В первом полугодии 2022 года пивоваренная индустрия в России показала незначительную отрицательную динамику. Согласно данным Росалкогольрегулирования, несмотря на рост в начале года к июню рынок продемонстрировал падение продаж на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказано в сообщении, которое процитировало РИА «Новости».

Представители компании отметили, что ее операционные показатели сопоставимы с общерыночной динамикой. Речь идет о «всплеске в первом квартале и небольшое замедление к концу полугодия».

При этом некоторые бренды показали рост. К примеру, продажи Hoegaarden возросли на 20%, «Старого мельника из бочонка» и «Жигулевского» — на 13% и 15% за первое полугодие. Доля продаж партнерам с помощью B2B-платформы увеличилась на 9% в каналах офф-трейд и HoReCa (общепит и гостиничный бизнес — прим. ред.).

AB InBev Efes создали 30 марта 2018 года, она появилась благодаря слиянию бизнесов бельгийского концерна AB InBev и турецкой Anadolu Efes. Компания в конце апреля сообщила, что акционеры начали вести переговоры о продаже неконтролирующей доли AB InBev в совместном российском предприятии AB InBev Efes компании Anadolu Efes.