Пивная компания Carlsberg уйдет из России

Пивоваренная компания Carlsberg заявила о том, что уходит из России. Кроме того, представители фирмы планируют продать активы. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на официальный сайт Carlsberg.

Представили компании добавили, что данное решение далось им нелегко. При этом они отметили, что уход с российского рынка является «безотлагательным и правильным».

Ранее компания завершила выпуск и продажу пива под своей торговой маркой на территории страны. Однако пиво «Балтика» не снимали с продажи.