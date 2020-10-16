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    16 октября 2020, 02:10

    Банки заинтересованы в пилотировании цифрового рубля

    Валерия Шафирко

    После общественной консультации Банк России намерен провести эксперимент по использованию цифрового рубля для ограниченного круга лиц.

    Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на ЦБ. Свою заинтересованность в пилотировании проекта уже выразили ПСБ, МКБ, «Дом.РФ», «Зенит» и крымский РНКБ.

    Запуск эксперимента в Госдуме ожидают в первой половине следующего года. Как предполагается, «кошельком» для цифрового рубля будет аналог банковской карты. Однако, как отмечается в материале, что для его приема в магазинах нужно будет перенастроить платежные терминалы.

    В Центробанке отметили, что в том случае, если цифровой рубль будет принят, россияне смогут получать в нем зарплаты и пособия.

    Информация о том, что в России могут создать цифровой рубль появилась несколькими днями раньше. Он будет дополнительной формой национальной валюты, заявляли в ЦБ. Как предполагается, цифровой рубль должен упростить и расчеты, и обращение с деньгами. В беседе с «360» экономист объяснил, что простые люди изменений почти не почувствуют. По его словам, проекты цифровых валют разрабатываются центральными банками многих стран.