Банки заинтересованы в пилотировании цифрового рубля

После общественной консультации Банк России намерен провести эксперимент по использованию цифрового рубля для ограниченного круга лиц.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на ЦБ. Свою заинтересованность в пилотировании проекта уже выразили ПСБ, МКБ, «Дом.РФ», «Зенит» и крымский РНКБ.

Запуск эксперимента в Госдуме ожидают в первой половине следующего года. Как предполагается, «кошельком» для цифрового рубля будет аналог банковской карты. Однако, как отмечается в материале, что для его приема в магазинах нужно будет перенастроить платежные терминалы.

В Центробанке отметили, что в том случае, если цифровой рубль будет принят, россияне смогут получать в нем зарплаты и пособия.

Информация о том, что в России могут создать цифровой рубль появилась несколькими днями раньше. Он будет дополнительной формой национальной валюты, заявляли в ЦБ. Как предполагается, цифровой рубль должен упростить и расчеты, и обращение с деньгами. В беседе с «360» экономист объяснил, что простые люди изменений почти не почувствуют. По его словам, проекты цифровых валют разрабатываются центральными банками многих стран.