Деньги 17 ноября 2022, 13:26 Пик рецессии в России спрогнозировали на начало 2023 года Аналитики Bloomberg спрогнозировали в России рецессию до третьего квартала 2023 года РИА «Новости»

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Под действием санкций и перехода покупателей в режим экономии объем валового внутреннего продукта в России сократился на 4%. Рецессия продержится до третьего квартала следующего года. Такой прогноз дали аналитики агентства Bloomberg.

ВВП России сократился в годовом исчислении по итогам третьего квартала. На те же 4% он впервые более чем за год уменьшился в предыдущем квартале. Это соответствует расчетам Центробанка, но лучше, чем прежние прогнозы аналитиков агентства.

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Сократились объемы оптовой и розничной торговли, упали показатели в таких отраслях, как обрабатывающая промышленность. Строительство стало одним из немногих секторов, которые расширились отчасти благодаря госпрограмме субсидирования ипотеки.

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Аналитики признали, что коллапса не произошло. Однако экономике страны грозит серьезный спад. По одному из прогнозов, она перестанет расти до третьего квартала 2023 года. ВВП сократится на 3,5% в 2022 году, на 2% — в 2023 году. Самый сильный спад произойдет в начале следующего года.

Данные Росстата показали, что в первом квартале экономика России приросла на 3,5%, сообщило РИА ФАН. В следующие три месяца ВВП сократился на 4,1%.