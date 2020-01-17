ПФС-банк лишили лицензии

Центробанк отозвал лицензию у ПФС-банка за нарушения в области борьбы с легализацией доходов и за сомнительные операции с наличными.

«Банк России приказом от 17.01.2020 № ОД-64 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у публичного акционерного общества КБ „ПФС-банк“ (рег. № 2410, г. Москва, далее — ПФС-БАНК). По величине активов кредитная организация занимала 348-е место в банковской системе Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе Центробанка.

Среди нарушений, которые стали причиной отзыва лицензии, недостаток работы в области противодействия отмывания доходов, ориентация на проведение сомнительных операций с наличными, неисполнение федеральных законов и нормативных актов Банка России.

В банк назначили временную администрацию, которая будет действовать до появления конкурсного управляющего или ликвидатора.

В ЦБ отметили, что ПФС-банк является участником системы страхования вкладов, поэтому клиенты смогут забрать свои деньги, но не более 1,4 миллиона рублей в сумме на одного человека.

ПФС-банк существует с 1993 года. Его головной офис находится в Москве, есть еще один филиал в Омске.