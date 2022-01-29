ПФР: всем семьям будут выплачивать 20 тысяч рублей при рождении ребенка

Пенсионный фонд России объявил о новой единовременной выплате при рождении ребенка. С 1 февраля супруги, ставшие родителями, будут получать по 20 тысяч рублей вне зависимости от уровня дохода.

Чтобы получить выплату, нужно оформить заявление. стать получателем выплаты может как мама, так и папа ребенка. Однако деньги выплатят только неработающему родителю. Если родители были трудоустроены до рождения ребенка, выплату они должны оформить через своего работодателя, пояснило издание Top Day News.

Тем, кто обратился за выплатой в декабре и январе, деньги поступят уже в феврале, написал PrimPress.

Пока выплата составляет почти 19 тысяч рублей, ее проиндексируют на тысячу рублей, и с 1 февраля семьям будут выплачивать по 20 тысяч.

Семьи, проживающие на Крайнем Севере, получат выплату в большем размере. К сумме будет применен районный коэффициент.