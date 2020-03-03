ПФР расскажет 45-летним россиянам о их пенсионных накоплениях

Пенсионный фонд России (ПФР) с 2021 года будет сообщать гражданам от 45 лет информацию о состоянии индивидуального пенсионного счета.

«Планируется, что первая рассылка информации будущим пенсионерам будет реализована в 2021 году. Она не коснется тех, кто уже получает пенсию (например, пенсию по инвалидности или в связи с выработкой стажа во вредных условиях труда)», — указано на официальном сайте Министерстве труда.

Проект предполагает, что уведомления пенсионного фонда будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три года, после достижения гражданина 45 лет.

В ведомстве пояснили, что к этому времени у человека уже имеются некоторые накопления, а информация об их количестве поможет «спрогнозировать уровень выплат в старости». «Согласно данным опросов, именно с этого возраста граждане начинают активнее интересоваться будущей пенсией», — отметили в Минтруде.

Также подчеркивается, в этом возрасте у людей еще есть время изменить способ накопления, например, делать добровольные взносы для дополнительной прибавки к основной пенсии.

Ранее сообщалось, что Путин предложил индексировать пенсии не реже раза в год. Это предложение было внесено в проект поправок к Конституции.