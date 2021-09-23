ПФР рассказал о начислении единовременной выплаты пенсионерам

Разовую денежную выплату в размере 10 тысяч рублей в сентябре 2021 года начислят всем россиянам пенсионного возраста, получившим право на пенсионные выплаты к 31 августа 2021 года. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда России.

Также в ведомстве отметили, что на получение единовременной выплаты имеют право россияне, которые уже достигли пенсионного возраста, но продолжают работать. Ради того, чтобы накопить больший размер страховой пенсии по старости, они отказываются от этого вида выплат и продолжают отчислять туда часть зарплаты.

В Пенсионном фонде заявили, что данная категория граждан, которая отказалась от пенсии в пользу ее увеличения, действительно сможет получить по 10 тысяч рублей. Но для этого придется все-таки официально выйти на пенсию.

Начиная с 3 сентября российские пенсионеры начали получать единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Распоряжение подписал президент России Владимир Путин. В октябре на дополнительные выплаты за счет региональных бюджетов могут рассчитывать еще несколько групп пожилых россиян.