ПФР рассказал, как делать добровольные взносы на пенсию

Пенсионное страхование в России обязательно для всех трудящихся. Взносы формируют и делают работодатели. Но человек и сам может позаботиться о материальном обеспечении своей старости. В ПФР напомнили, что человек может самостоятельно делать отчисления на пенсию, если он желает, чтобы она продолжала формироваться, пока он работает за границей. В случаях, когда близкий человек не работает, добровольные отчисления на его пенсию могут делать родные.

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В опубликованной информации затронут вопрос и пенсии для самозанятых граждан, к которым применяется налог на профессиональный доход. Согласно законодательству, они не обязаны делать обязательные отчисления в ПФР, но могут формировать свою пенсию самостоятельно.

«Чтобы уплачивать их, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд России, зарегистрировавшись таким образом в качестве плательщика. Сделать это можно только в клиентской службе ПФР или отправив заявление по почте», — сказано в сообщении.

Добровольные взносы на пенсию переводятся в банк по реквизитам, которые предоставит электронный сервис ПФР. Периодичность гражданин России имеет возможность определить самостоятельно. Важно помнить, что расчетный период — календарный год. В Пенсионном фонде уточнили, что чем дольше человек был плательщиком взносов, тем больше у него пенсионных прав.

Стаж и пенсионные коэффициенты, которые приобретены из-за уплаты добровольных взносов, до 31 декабря будут учтены автоматически. Никакие подтверждающие документы в Пенсионный фонд России направлять не нужно.