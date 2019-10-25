  • ПФР рассказал, как делать добровольные взносы на пенсию

    25 октября 2019, 22:08

    Светлана Степанова

    Пенсионный фонд России (ПФР) опубликовал на своем сайте информацию том, как можно делать добровольные взносы на пенсию. Они дают возможность продолжать накапливать российскую пенсию, даже если гражданин работает за границей.
    ПФР рассказал, как делать добровольные взносы на пенсию

    Пенсионное страхование в России обязательно для всех трудящихся. Взносы формируют и делают работодатели. Но человек и сам может позаботиться о материальном обеспечении своей старости. В ПФР напомнили, что человек может самостоятельно делать отчисления на пенсию, если он желает, чтобы она продолжала формироваться, пока он работает за границей. В случаях, когда близкий человек не работает, добровольные отчисления на его пенсию могут делать родные.

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    В опубликованной информации затронут вопрос и пенсии для самозанятых граждан, к которым применяется налог на профессиональный доход. Согласно законодательству, они не обязаны делать обязательные отчисления в ПФР, но могут формировать свою пенсию самостоятельно.

    «Чтобы уплачивать их, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд России, зарегистрировавшись таким образом в качестве плательщика. Сделать это можно только в клиентской службе ПФР или отправив заявление по почте», — сказано в сообщении.

    Добровольные взносы на пенсию переводятся в банк по реквизитам, которые предоставит электронный сервис ПФР. Периодичность гражданин России имеет возможность определить самостоятельно. Важно помнить, что расчетный период — календарный год. В Пенсионном фонде уточнили, что чем дольше человек был плательщиком взносов, тем больше у него пенсионных прав.

    Стаж и пенсионные коэффициенты, которые приобретены из-за уплаты добровольных взносов, до 31 декабря будут учтены автоматически. Никакие подтверждающие документы в Пенсионный фонд России направлять не нужно.