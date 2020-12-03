ПФР раскрыл порядок назначения пенсий инвалидам

3 декабря мир отмечает Международный день инвалидов. Для России эта дата имеет большое значение. Ведь в стране живут 11,7 миллиона человек с разной степенью инвалидности.

«Как и в большинстве стран, в России для инвалидов существует ряд мер государственной поддержки, часть из которых предоставляется Пенсионным фондом», — говорится в сообщении.

Пенсионный фонд России платить инвалидам три вида пенсии: государственную, страховую и социальную. Страховую получают инвалиды, которые проработали хотя бы один день, и у них есть стаж. Эту пенсию выдают 2,5 миллиона людей. Ее средний размер — 9,8 тысячи рублей.

Если человек с инвалидностью никогда не работал и у нет страхового стажа, то ПФР устанавливает для него социальную пенсию по инвалидности. К сегодняшнему дню ее назначили 2,1 миллионам человек. Ее средний размер — 10,6 тысячи рублей.

Государственная пенсия по инвалидности предназначена для тех, кто стал инвалидом после военной службы, радиационных или техногенных катастроф, подготовки или выполнения космических полетов. Эти выплаты получают 41 тысяча инвалидов. Средний размер пенсий — 13,2 тысячи рублей.

Пенсию по старости и государственную по инвалидности одновременно могут получит инвалиды, которых травмировали на войне. В частности, в ходе Великой Отечественной войны. В России таких 61 тысяча человек. Они получают около 31- 40 тысяч рублей.