ПФР подготовил документ для автоматического назначения пенсии по старости с 2022 года

В России с 1 января 2022 года пенсия по старости будет назначаться автоматически. Документ Пенсионного фонда РФ появился на портале нормативных актов.

«Утвердить прилагаемый порядок назначения страховой пенсии по старости в автоматическом режиме. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года», — говорится в тексте проекта.

Во вторник президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тысяч рублей. Получить ее можно будет уже в сентябре. Никаких заявлений подавать не надо, выплату произведут за счет средств федерального бюджета. Глава государства поручил правительству обеспечить финансирование расходов. Если деньги не поступят в сентябре, то придут чуть позднее.