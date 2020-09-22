ПФР опроверг слухи о приостановке выплаты пенсии, если ее полгода не снимали со счета

Представители Пенсионного фонда России опровергли информацию о приостановлении выплаты пенсии тем, кто в течение полугода ни разу не снял со счета деньги. Оказалось, что на остановку выплат регулярность снятия начислений не влияет.

«Эта информация не соответствует действительности. Никакой приостановки выплат, если пенсионер в течение полугода не снимает средства с карты, не происходит», — заявила пресс-служба ведомства РИА «Новости».

Ранее руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган рассказал, что в таком случае пенсионеры могут лишиться пенсии. Аналитик говорил о собственных накоплениях или помощи от детей. По его мнению, с помощью приостановки государство защищает себя от дополнительных трат.

Ведь редкое снятие денег, по его мнению, подразумевает собой способность жить без дополнительных средств. При этом эксперт добавил, чтобы вернуть пенсию, нужно просто написать заявление в ПФР.

Ранее юрист рассказал, срок получения каких выплат истекает в конце сентября.