ПФР направил на поддержку россиян свыше 10 триллионов рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) в 2021 году направил на выплату пенсий, пособий и на реализацию мер поддержки семей с детьми более 10,1 триллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

Отчет об исполнении бюджета ПФР за 2021 года представили на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, уточнили в ведомстве.

«Свыше 86% этих средств направлено на выплату пенсий — почти 8,8 триллиона рублей», — сообщили в Минтруде.

На поддержку семей с детьми направили более 660 миллиардов рублей. Свыше 52 миллиардов выделили на выплаты малообеспеченным семьям. Помощь получили родители 1,6 миллиона детей и более 196 тысяч беременных женщин.

«Еще почти 209,5 миллиарда направили на единовременные выплаты семьям с детьми школьного возраста, которые осуществляли в августе 2021 года. Единовременными выплатами воспользовались родители почти 20,9 миллиона детей», — отметили в министерстве.

По мнению россиян, достойной пенсией можно называть сумму в 45 300 рублей в месяц. Наиболее высокие пенсионные ожидания у людей с доходом более 80 тысяч рублей в месяц.