ПФР напомнил о прибавке к пенсии на 25% для сельских жителей

Фиксированную прибавку к пенсии в размере 25% могут получить жители сел, сообщили в Пенсионном фонде России. Для этого должен выполняться ряд условий. В частности, по рабочему стажу в сельском хозяйстве. Он должен быть не менее 30 лет.

В стаж засчитывается работа в колхозах, совхозах, и других видах сельскохозяйственных предприятиях и организациях в сфере растениеводства, животноводства и рыбоводства. РИА «Новости»

Еще одно требование — проживание пенсионера в селе и отсутствие у него оплачиваемой работы. При выполнении всех этих условий, перерасчет выплаты происходит автоматически, уточнили в фонде.

Заместитель управляющего отделением ПФР по Москве и Московской области Марина Тарасова ранее напомнила, что в 2022 году право на страховую пенсию будет у женщин 56,5 лет и мужчин 61,5 лет. Продолжительность стажа и величина индивидуального пенсионного коэффициента будет для этого должны быть равны 15 и 30, соответственно.