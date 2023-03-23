Деньги 23 марта 2023, 17:16 Петербуржцы за прошлый год потратили на ювелирные изделия более 20 миллиардов рублей

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Петербург занял девятое место в России по тратам на ювелирные украшения и первое — в СЗФО. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Только в 2022 году петербуржцы купили драгоценностей более чем на 20 миллиардов рублей. При этом средний чек вырос на 19% — до 7,7 тысячи рублей.

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«2022 год для ювелирной отрасли запомнился в первую очередь уходом из России глобальных ювелирных брендов luxury-сегмента и значительным ростом доли бюджетного серебра в общем объеме рынка в денежном выражении — с 31% до 35%», — заявила руководитель аналитического центра SOKOLOV Алина Колпакова.

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