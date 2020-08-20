Петербуржцы в июле набрали автокредиты на 4,4 млрд рублей

В июле общая сумма займов составила 4,4 миллиарда рублей. Это на 23% больше, чем в июне, и всего на 3% меньше, чем в июле прошлого года.

В Москве было выдано кредитов на 7,6 миллиарда рублей. Эта цифра на 19% выше, чем в предыдущем месяце, и на 8% — чем в июле 2019 года.