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    04 сентября 2020, 15:23

    Петербуржцы сэкономили в августе на ресторанах и театрах

    Алена Макаренко

    В августе жители Санкт-Петербурга чаще всего покупали табак, гаджеты, цветы, бытовую технику, товары для дачи и животных. Данные результаты получены в ходе исследования, проведенного сотрудниками компании «Эвотор». Об этом сообщил сайт РБК.
    Петербуржцы сэкономили в августе на ресторанах и театрах

    Магазины бытовой техники увеличили свою выручку почти на 70%, а магазины электроники — больше чем на 30% по сравнению с 2019 годом.

    В то же время петербуржцы теперь больше экономят на обуви и одежде, написала «Политика Сегодня». А еще местные жители реже посещают рестораны и кафе, ходят в музеи и меньше пользуются услугами моек автомобилей.

    На сокращение оборотов ритейла в сфере моды повлияли снижение платежеспособности населения, удаленный режим работы на многих предприятиях, рост популярности онлайн-торговли.

    Рынок гостиничной недвижимости Санкт-Петербурга постепенно восстанавливается после режима самоизоляции. Благодаря возобновлению внутреннего туризма в июне заполняемость городских отелей составила 23-28%, к концу лета уровень может подняться до 50%. Прогнозируется, что рынок вернется к докризисным показателям летом 2021 года.

    В Санкт-Петербурге сняты почти все ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса. Работу кинотеатров и фуд-кортов разрешили возобновить с 12 сентября.

    Новости SMI.FM