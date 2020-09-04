Петербуржцы сэкономили в августе на ресторанах и театрах

Магазины бытовой техники увеличили свою выручку почти на 70%, а магазины электроники — больше чем на 30% по сравнению с 2019 годом.

В то же время петербуржцы теперь больше экономят на обуви и одежде, написала «Политика Сегодня». А еще местные жители реже посещают рестораны и кафе, ходят в музеи и меньше пользуются услугами моек автомобилей.

На сокращение оборотов ритейла в сфере моды повлияли снижение платежеспособности населения, удаленный режим работы на многих предприятиях, рост популярности онлайн-торговли.

Рынок гостиничной недвижимости Санкт-Петербурга постепенно восстанавливается после режима самоизоляции. Благодаря возобновлению внутреннего туризма в июне заполняемость городских отелей составила 23-28%, к концу лета уровень может подняться до 50%. Прогнозируется, что рынок вернется к докризисным показателям летом 2021 года.

В Санкт-Петербурге сняты почти все ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса. Работу кинотеатров и фуд-кортов разрешили возобновить с 12 сентября.