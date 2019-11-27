Петербургское Заксобрание приняло бюджет на следующий год с дефицитом 7,8%

По данным информагентства, в городскую казну из федерального бюджета поступят следующие суммы: 4,927 миллиарда рублей в 2020 году, 4,728 миллиарда рублей — в 2021 году и 17,813 миллиарда рублей — в 2022 году.

Ожидается, что в 2021 году доходы возрастут на 16,803 миллиарда рублей и подойдут к планке в 739,56 миллиарда. В 2022 году доходы также должны увеличиться. Предполагается, что они составят 794,64 миллиарда рублей.