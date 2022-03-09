Песков заявил о принятии хорошо продуманных мер для стабилизации ситуации в экономике

В России принимаются системные, серьезные и хорошо продуманные меры для стабилизации ситуации в экономике. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Принимаются не какие-то меры, а меры весьма системные, серьезные, соответствующие экстраординарным условиям недружественным, которые нам были вменены недружественными действиями [других стран], [меры] хорошо продуманные», — сказал представитель Кремля.

По его словам, на фоне приостановки работы многих зарубежных компаний в России борьба с безработицей является приоритетным вопросом для правительства. Песков предположил, что в ближайшее время власти объявят о новых антикризисных мерах.

Он признал, что в первое время могут наблюдаться разрывы в продуктовых цепочках, однако принимаемые правительством меры рассчитаны на то, чтобы обеспечить на должном уровне функционирование российской экономики в новых условиях.

Песков также назвал ситуацию на энергетических рынках достаточно турбулентной. Об этом сообщил RT. По его словам, «мы все вместе не знаем, до какой степени турбулентности мы дойдем».