Деньги 03 августа 2023, 12:53 Песков заявил о дедолларизации мировой экономики Песков назвал неумолимым процесс дедолларизации мировой экономики РИА «Новости»

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Процесс дедолларизации мировой экономики движется неумолимо, многие государства начинают отдавать предпочтение национальным валютам. На эту тенденцию указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

«Процесс дедолларизации мировой экономики неумолимо идет. Многие страны тяготеют к траектории на использование национальных валют взаимных расчетов», — отметил пресс-секретарь Владимира Путина.

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Песков назвал эти процессы реальностью, растущей в мировом масштабе. По словам представителя Кремля, к дедолларизации и использованию национальных валют приходят страны, столкнувшиеся с санкциями.

Пресс-секретарь президент РФ также прокомментировал перспективы создания общей валюты БРИКС. Песков назвал это дискуссионным вопросом, который растянется по времени. В ближайшем будущем вряд ли удастся создать такую валюту, подытожил представитель Кремля.

Ранее начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев в беседе с RT спрогнозировал курс доллара на август. Аналитик предположил, что цифры продолжат расти.