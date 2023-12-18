Деньги 18 декабря 2023, 13:21 Песков заявил, что ценами на яйца начали заниматься до прямой линии Путина Песков призвал не ждать мгновенного снижения цен на яйца РИА «Новости»

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Правительство России работало над снижением цен на куриные яйца и до проведения прямой линии с президентом. Они подешевеют постепенно, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».

«Было бы несправедливо говорить, что действия правительства и Минсельхоза — реакция на прямую линию. Правительство активно работало, до этого весьма энергичные меры принимались, слава богу это увенчалось успехом», — сказал он.

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Моментально снизить цены, по словам Пескова, невозможно, это займет время. Он объяснил, что существует определенная емкость рынка, его насыщения и инерции. Полученные оптом подешевевшие яйца должны попасть в розницу. Официальный представитель Кремля назвал постепенное, а не мгновенное решение проблемы естественным процессом.

Прямая линия прошла 14 декабря. Президент Владимир Путин извинился перед россиянами за скачок цен на яйца почти в полтора раза. Жительница Краснодара Ирина Акопова, которая пожаловалась президенту на рост цен, на следующий же день заявила об их снижении. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев признал недоработку властей, а RT сообщило о проверке антимонопольщиков.