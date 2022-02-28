Песков рассказал о поручении Путина по сохранению ипотечных ставок

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку добиться сохранения ставок по ипотечным кредитам на прежнем уровне после повышения ключевой ставки до 20%. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он пояснил, что российский лидер говорил о процентах по кредитам на покупку жилья, прописанных в договорах между заемщиками и банками.

«Путин поручил обеспечить сохранение ставок по ипотечным кредитам — тех самых ставок, которые указаны в договорах об ипотечных кредитах», — заявил Песков.

В понедельник Центральный банк России повысил ключевую ставку до 20% годовых. Регулятор объяснил, что это должно помочь повысить капитализацию депозитных вкладов россиян и защитить их сбережения от девальвации.

На фоне введенных против России санкций со стороны стран Запада за проведение специальной операции на Украине курс рубля резко пошел вниз. Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что банкам рекомендовали идти навстречу клиентам: проводить реструктуризацию кредитов, отказаться от пени и штрафов. По ситуации с ипотечными займами она отметила, что плавающих ставок по этим кредитам не существует. Поменять условия в одностороннем порядке банки не могут.