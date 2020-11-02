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    02 ноября 2020, 13:45

    Песков прокомментировал происходящее на валютном рынке

    Полина Петрова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал происходящее на валютном рынке. По его словам, в стране удается поддерживать макроэкономическую стабильность, пишет сайт RT.
    Песков прокомментировал происходящее на валютном рынке

    «Психологические отметки пробиваются, но волатильность минимизируется усилиями нашего регулятора», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

    Он отметил, что в настоящий момент любая мировая валюта находится под ощутимым негативным воздействием большого числа обстоятельств в мировой экономике.

    В понедельник, 2 ноября, курс доллара в ходе торгов превысил отметку 80 рублей. Евро поднялся до 94 рублей.