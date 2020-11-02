Песков прокомментировал происходящее на валютном рынке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал происходящее на валютном рынке. По его словам, в стране удается поддерживать макроэкономическую стабильность, пишет сайт RT.
«Психологические отметки пробиваются, но волатильность минимизируется усилиями нашего регулятора», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
Он отметил, что в настоящий момент любая мировая валюта находится под ощутимым негативным воздействием большого числа обстоятельств в мировой экономике.
В понедельник, 2 ноября, курс доллара в ходе торгов превысил отметку 80 рублей. Евро поднялся до 94 рублей.