Песков объяснил рост цен в России

Рост цен в России связан с обстановкой на внешних рынках, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, страна не может быть свободна от этого влияния, потому что является участником мировой экономической жизни.

Представитель Кремля обратил внимание, что сейчас на мировых рынках наблюдается посткризисная волатильность. Пока России удается амортизировать этот процесс, сообщила «Российская газета».

«Россия не может жить в замкнутом контуре. <…> Тенденции в целом на международных рынках, посткризисная волатильность и так далее — это гнет для цен», — подчеркнул он.

По его словам, полностью исключить влияние таких процессов не может ни одно государство.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что ведомство скорректировало прогноз по инфляции на конец года до 7,4%. По его словам, на это оказало влияние главным образом подорожание овощей и фруктов, а также рост цен на мясо.

В то же время Решетников обратил внимание, что на 2022 год МЭР прогнозирует выход инфляции на уровень 4%.