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    30 мая 2022, 13:01

    Песков назвал систему оплаты газа в рублях удобной для всех

    Песков допустил расчеты по евробондам по схеме оплаты газа в рублях

    Екатерина Виславская

    Выплата внешнего долга может осуществляться по аналогии с платежами за газ в рублях. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщили «Известия».

    Песков назвал систему оплаты газа в рублях удобной для всех

    Журналисты спросили его, возможны ли расчеты по евробондам по аналогичной схеме, что и оплата поставок газа в рублях. Дмитрий Песков отметил, что эта система оказалась удобной в нынешних условиях и для продавцов, и для покупателей.

    «Почему бы не использовать ее, только в обратной последовательности», — сказал он.

    Представитель Кремля допустил ее применение, однако уточнил, что этот вопрос находится в ведении Минфина. Он также опроверг слухи о возможном дефолте. По словам Дмитрия Пескова, Россия способна оплатить свой внешний долг.