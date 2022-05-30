Песков назвал систему оплаты газа в рублях удобной для всех

Выплата внешнего долга может осуществляться по аналогии с платежами за газ в рублях. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщили «Известия».

Журналисты спросили его, возможны ли расчеты по евробондам по аналогичной схеме, что и оплата поставок газа в рублях. Дмитрий Песков отметил, что эта система оказалась удобной в нынешних условиях и для продавцов, и для покупателей.

«Почему бы не использовать ее, только в обратной последовательности», — сказал он.

Представитель Кремля допустил ее применение, однако уточнил, что этот вопрос находится в ведении Минфина. Он также опроверг слухи о возможном дефолте. По словам Дмитрия Пескова, Россия способна оплатить свой внешний долг.