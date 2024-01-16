Деньги 16 января 2024, 14:32 Песков назвал чувствительной тему проверок Китаем сделок с Россией Песков отказался комментировать тему проверок Китаем сделок с россиянами РИА «Новости»

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В Кремле не занимаются финансовыми операциями, это прерогатива других ведомств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам. Таким образом он отреагировал на материал Bloomberg, в котором агентство утверждает, что китайские банки якобы начали проверять сделки с российскими клиентами на фоне ужесточения санкций США.

«В каждом случае реализуются отдельные каналы, отдельные системы, это весьма и весьма чувствительная сфера и вряд ли кто-то возьмется о ней рассуждать. Поэтому не нужно этого ожидать», — пояснил представитель Кремля.

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По данным Bloomberg, как минимум два китайских банка начали проверки в отношении российского бизнеса. Аудит также затронул иностранных клиентов, ведущих дела с Россией.

По указу президента США Джо Байдена, ужесточившего вторичные санкции, Минфин имеет право вводить меры против банков, оказывающих услуги россиянам, находящимся в санкционном списке. В частности, речь идет о возможности отключать нарушителей от финансовой системы.