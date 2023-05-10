Деньги 10 мая 2023, 09:05 Первый выпуск зеленых облигаций для москвичей разместят в конце мая Первый выпуск зеленых городских облигаций для москвичей появится в конце мая РИА «Новости»

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Первый выпуск зеленых городских облигаций для жителей Москвы разместят в конце мая. Об этом сообщила пресс-служба правительства и мэра столицы Сергея Собянина.

«Москва в конце мая выпустит первые зеленые городские облигации для жителей. Правительство столицы утвердило генеральные условия обращения и эмиссии облигаций двух видов: с фиксированным купонным и постоянным доходом. Документация уже прошла регистрацию в Министерстве финансов», — говорится в сообщении.

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Эти ценные бумаги позволят населению надежно и выгодно вложить средства, а также инвестировать их в улучшение экологической ситуации и развитие городской экономики.

При необходимости их можно продать правительству города по той же стоимости, сохранив свои деньги.

Приобрести зеленые облигации смогут все граждане страны, достигшие 18 лет и ставшие налоговыми резидентами. Обработкой операций займется платформа «Финуслуги» Московской биржи.