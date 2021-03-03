Первый в Москве полноформатный «Глобус Гурмэ» Lосаl откроют в ЖК «Береговой»

Совладельцы сети премиальных гастрономов «Глобус Гурмэ» — Pinskiy&Co и Novikov Group — откроют первый в Москве полноформатный супермаркет с концепцией Local в ЖК «Береговой». Об этом сообщили в пресс-службе «Главстроя», который курирует проект.

Жилой комплекс находится на западе Москвы, в историческом районе Филевский парк, по адресу: Береговой проезд, владение 2-3.

Источник фото: пресс-служба АО «Главстрой»

«Глобус Гурмэ» Local в ЖК «Береговой» — это элитный супермаркет с широким выбором высококачественных продуктов и деликатесов мировых брендов и отечественных производителей.

Основной ассортимент «Глобус Гурмэ» Local — это продукты и бытовые товары для повседневной жизни. Акцент делается на исключительно премиальном уровне качества. Сеть гастрономов «Глобус Гурмэ» входит в список лучших гастрономических магазинов мира.

Источник фото: пресс-служба АО «Главстрой»

Отличительной чертой магазина «Глобус Гурмэ» в жилом квартале «Береговой» станет наличие авторской кухни, что позволит готовить блюда при покупателе. Куратором направления будет партнер Pinskiy&Co и Novikov Group по ресторану Avocado Queen шеф-повар Глен Баллис.

Летом 2020 года мы открыли первый мини-маркет «Глобус Гурмэ» Local в самом модном районе Москвы — на Патриарших. А благодаря отличной коммерческой концепции проектов «Главстроя» решили порадовать премиальными продуктами жителей жилого квартала на Москве-реке «Береговой». Уверен, что каждый новый покупатель останется доволен ассортиментом и качеством товаров, представленных на полках нашего гастронома Антон Пинский. основатель и владелец компании Pinskiy&Co.

Источник фото: пресс-служба АО «Главстрой»

Для жителей «Берегового» будет доступен ассортимент из более десяти тысяч наименований товаров, треть из которых составляет эксклюзивная продукция мировых брендов.

Директор по коммерческой недвижимости АО «Главстрой» Павел Корнейчук рассказал, что сотрудничество с Pinskiy&Co и Novikov Group — это важный этап для создания полноценного качественного ретейл-продукта и повышения качества среды района «Большого Сити».

Супермаркет — это ежедневный сервис для жителей дома. Каждый опыт контакта с супермаркетом определяет уровень удовлетворенности жизнью именно здесь. Поэтому мы стремились найти в сегменте супермаркетов perfect match для «Берегового» и очень рады возможности коллаборации с такими профессиональными партнерами Павел Корнейчук директор по коммерческой недвижимости АО «Главстрой».

Для реализации концепции специалисты «Главстроя» детально подбирают арендаторов, определяют нужную и полезную для жителей комбинацию ретейла и сервиса.