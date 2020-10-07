Первый российский скважинный трактор для нефтяников построят в 2021 году

В будущем году в РФ планируют выпустить первый отечественный скважинный трактор для нефтяной отрасли, который будет дешевле импортных более, чем в два раза.

Это будет первый производства России серийный скважинный трактор, который станет доставлять инструменты и оборудование в горизонтальные участки нефтяных скважин, чтобы обеспечить их технологическое обслуживание и ремонт, и позволит проводить геофизические исследования, сообщает oilcapital.ru со ссылкой на релиз «Газпром нефти». Деньги на его разработку будут выделены Венчурным фондом «Новая индустрия», принадлежим «Газпром нефти», Газпромбанку, РВК и VEB Ventures. В серию первая модификация скважинного трактора пойдет в будущем году. Последующие модели планируют запустить в производство до 2024 года. Фонд инвестирует в производство трактора 160 миллионов рублей

Уже создан опытный образец, завершена стадия НИОКР, машина успешно прошла стендовые испытания. В течение ближайших четырех лет начнут серийное производство тракторов. Будет четыре модификации: рычажная, колесная, гидравлическая и малого ресурса. В компании рассчитывают, что стоить отечественный трактор будет в два с лишним раза меньше импортных аналогов.

По словам замгендиректора по разведке и добыче «Газпром нефти» Вадима Яковлева, которые приводит ТАСС, нефтяная отрасль традиционно была драйвером, а иногда и служила базой для развития смежных отраслей. И отечественные предприятия имеют возможность целенаправленно работать над созданием инноваций для нефтегазовой отрасли страны и «испытывать на месторождениях свои инженерные и цифровые решения».