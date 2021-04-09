Первый канал впервые за 7 лет получил прибыль

По итогам 2020 года АО «Первый канал» получило чистую прибыль в 6,3 миллиарда рублей. Последний раз телеканал получал доход в 2013 году. Он составил 2,7 миллиарда рублей.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на отчетность компании, ее выручка по сравнению с 2019 годом снизилась на 6,7% до 25,2 миллиардов рублей. Она уменьшается уже второй год подряд, но темпы сокращения замедлились с 17,8% в 2019 году.

Отмечается, что очень резко, сразу на четверть, снизилась себестоимость — с 37,3 до 28 миллиардов рублей. Поэтому в 3,7 раза до 23,8 миллиардов рублей уменьшился валовый убыток. Чистая прибыль увеличилась до 11,9 миллиардов рублей за счет статьи «прочие доходы». В 2019 году она достигала 6,9 миллиардов рублей.

В отчетности Первого канал не расшифровываются два фактора — увеличение прочих доходов и сокращение материальных затрат.

Роскомнадзор 26 марта обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к Первому каналу за показанный в ток-шок фрагмент сюжета телеканала, включенного в реестр СМИ-иноагентов. Первое заседание состоится 6 мая.