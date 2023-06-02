Деньги 02 июня 2023, 16:25 Первый камень завода по производству силикагелей и силиказолей в ОЭЗ «Кулибин» заложили в Дзержинске

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В Дзержинске прошла церемония закладки первого камня завода, который будет производить силикагели и силиказоли в ОЭЗ «Кулибин». Об этом сообщило ИА «Время Н».

В церемонии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Минпромторга Денис Мантуров и председатель совета директоров АО «ГК „Титан“» Михаил Сутягинский.

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Решение о реализации проекта приняли в рамках Петербургского международного экономического форума. Там же произошло и подписание соглашения о сотрудничестве.

Будущая продукция завода будет широко применяться в различных областях. В частности, назвали следующие сферы применения: химическая, пищевая, автомобильная промышленности.

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