02 июня 2023, 16:25
Первый камень завода по производству силикагелей и силиказолей в ОЭЗ «Кулибин» заложили в Дзержинске
В Дзержинске прошла церемония закладки первого камня завода, который будет производить силикагели и силиказоли в ОЭЗ «Кулибин». Об этом сообщило ИА «Время Н».
В церемонии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Минпромторга Денис Мантуров и председатель совета директоров АО «ГК „Титан“» Михаил Сутягинский.
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Решение о реализации проекта приняли в рамках Петербургского международного экономического форума. Там же произошло и подписание соглашения о сотрудничестве.
Будущая продукция завода будет широко применяться в различных областях. В частности, назвали следующие сферы применения: химическая, пищевая, автомобильная промышленности.
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