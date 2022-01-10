Первый банк в России повысил ставку по ипотеке до двузначного уровня

ВТБ объявил о повышении ставки по ипотеке до 10,3%. Новые условия вступят в силу для всех новых клиентов с 11 января, передал РБК.

Решение принято в связи с декабрьским повышением ключевой ставки ЦБ.

Для всех, кто получил одобрение по ипотеке до 11 января, условия по кредиту не изменятся. Одобренная ставка останется актуальной в течение всего срока действия предложения.

Ставка рефинансирования ипотеки от других банков также вырастет до 10,6%.

Изменение ставки не скажется на правилах предоставления ипотеки по госпрограммам. Семейная ипотека в ВТБ, как и прежде, доступна по ставке от 4,7%, а для жителей Дальнего Востока — от 4,3%. Минимальная ставка ипотеки с господдержкой останется на уровне 5,75%, дальневосточная — по 0,1%.

В ВТБ отметили, что в конце декабря намеренно не стали повышать ставки по ипотеке, чтобы дать возможность людям заключить сделки по прежним условиям. В банке сообщили, что за декабрь оформили более 40 тысяч ипотечных кредитов почти на 170 миллиардов рублей. Это стало рекордным показателем за всю историю организации.

Ранее глава Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет сделала прогноз, что к лету 2022 года ключевая ставка ЦБ поднимется до 10,5%.